بيتكوفيتش يكشف هذا الخميس قائمة وديتي رواندا والسويد

يرتقب أن يكشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، هذا الخميس، قائمة اللاعبين المعنيين بتربص شهر جوان الداخل، والذي تتخلله مواجهتين وديتين أمام كل من رواندا والسويد.

ويلاقي “الخضر” يوم الـ 5 جوان منتخب رواندا، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة. بداية من الساعة 18:00، قبلا ملاقاة السويد، في الـ 10 من الشهر ذاته، بمدينة “ستوكهولم”.

وكشفت “الفاف” في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن بيتكوفيتش. سيعقد الخميس 29 ماي الجاري، ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة 11:00.

مؤكدة في المقابل، أنه من المقرر أن يعلن الناخب الوطني. على هامش هذه الندوة الصحفية، رسميا عن قائمة اللاعبين المستدعين لوديتي رواندا والسويد.