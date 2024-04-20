بيتكوفيتش يلتقي سفير فرنسا بالجزائر

التقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بسفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، بمدينة جميلة بسطيف.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية بالجزائر، على “فيسبوك” صورة باللقاء الودي، الذي جمع مدرب الخضر، بيتكوفيتش، بالسفير الفرنسي ستيفان روماتي.

وأرفق ذات المصدر الصورة، بعبارة: “لقاء ودي وغير متوقع في منطقة جميلة الأثرية مع المدرب الوطني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش !”

كما أبرز حساب السفارة الفرنسية بالجزائر، بأن كرة القدم والتراث، اثنتان من ثروات الجزائر.

للإشارة فإن الناخب الوطني، قام في اليومين الماضيين بدورية نحو الشرق في إطار زيارته لمختلف تدريبات الأندية المحلية، بعدما قام في وقت سابق بزيارة تدريبات أندية الغرب والوسط.