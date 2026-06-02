بيتكوفيتش ينشط ندوة صحفية في “روتردام”

يرتقب أن ينشط مساء اليوم الثلاثاء، الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب “فينورد” بمدينة روتردام الهولندية.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أن الندوة الصحفية للناخب الوطني . ستنطلق في حدود الساعة 18:00 بتوقيت هولندا (17:00 بتوقيت الجزائر). وسيتطرق بيتكوفيتش، خلال ندوته الصحفية إلى المباراة الودية القوية التي تنتظر أشباله غدا الأربعاء، أمام منتخب هولندا، بداية من الساعة 19:45.

وكان وفد “الخضر” قد حل مساء أمس الاثنين، بمدينة “روتردام”. على أن تخوض التشكيلة الوطنية اليوم أول وآخر حصة تدريبية، قبل مواجهة “الطواحين” غدا الأربعاء.

يُشار إلى أن بعثة المنتخب الوطني، ستغادر هولندا مباشرة بعد ودية يوم غدٍ باتجاه أرض الوطن. ومن ثم تغادر إلى كينساس الأمريكية، لمواصلة التحضيرات لـ”المونديال” والاستعداد لثاني الوديات، المقررة أمام بوليفيا في الـ 10 جوان الجاري.

