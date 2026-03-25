بيتكوفيتش ينشط ندوة صحفية

ينشط غدا الخميس، الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية تحسبا للمواجهة الودية الأولى للتشكيلة الوطنية، في إطار تربص “تورينو” الايطالية، والمرتقبة الجمعة أمام غواتيمالا.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أن بيتكوفيتش، سيعقد غدا الخميس. ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة لمركز تدريب نادي جوفنتوس بفينوفو. بداية من الساعة 10:00 صباحا.

كما أوضحت الاتحادية أن الناخب الوطني. سيكون في ندوته الصحفية الخاصة بودية غواتيمالا، مرفوقا بلاعبين اثنين من “الخضر”، من دون الكشف عن هويتهما.

يُشار إلى أن رفقاء القائد رياض محرز، الذين حلوا بايطاليا الاثنين الماضي، سيلاقون غواتيمالا، هذا الجمعة، على الساعة 20:30 بملعب “لويجي فيراريس” بجنوة. قبل مواجهة أوروغواي، الثلاثاء القادم بملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو.