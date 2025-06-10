بيتكوفيتش يواجه السويد بـ “التشكيلة المثالية”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، في ودية اليوم الثلاثاء أمام منتخب السويد.

ويحلُ “الخضر” بداية من الساعة 18:00، ضيوفا على السويد، في اختبار حقيقي، على أرضية ملعب “ستراوبيري أرينا” بمدينة سولنا القريبة من العاصمة ستوكهولم.

وأجرى الناخب الوطني، 8 تغييرات كاملة على التشكيلة المعنية بمواجهة السويد، مقارنة بالتي اعتمد عليها في ودية الخميس الماضي، أمام رواندا، حيث احتفظ القائد محرز، بمكانته الأساسية رفقة المدافع بن سبعيني، ومتوسط الميدان بوداوي.

وجاءت تشكيلة “الخضر” على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماندريا.

الدفاع: ماندي، بن سبعيني، فارسي، آيت نوري.

الوسط: بن ناصر، بوداوي، عوار.

الهجوم: بن رحمة، محرز، غويري.