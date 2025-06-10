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الرياضة

بيتكوفيتش يواجه السويد بـ “التشكيلة المثالية”

بقلم محمد لمين صحراوي
بيتكوفيتش يواجه السويد بـ “التشكيلة المثالية”
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كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، في ودية اليوم الثلاثاء أمام منتخب السويد.

ويحلُ “الخضر” بداية من الساعة 18:00، ضيوفا على السويد، في اختبار حقيقي، على أرضية ملعب “ستراوبيري أرينا” بمدينة سولنا القريبة من العاصمة ستوكهولم.

وأجرى الناخب الوطني، 8 تغييرات كاملة على التشكيلة المعنية بمواجهة السويد، مقارنة بالتي اعتمد عليها في ودية الخميس الماضي، أمام رواندا، حيث احتفظ القائد محرز، بمكانته الأساسية رفقة المدافع بن سبعيني، ومتوسط الميدان بوداوي.

وجاءت تشكيلة “الخضر” على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماندريا.

الدفاع: ماندي، بن سبعيني، فارسي، آيت نوري.

الوسط: بن ناصر، بوداوي، عوار.

الهجوم: بن رحمة، محرز، غويري.

Peut être une image de ‎1 personne, partie de foot, partie de football américain et ‎texte qui dit ’‎大ッ الجزائر FRIENDLY GAME STARTING Χι ALGERIA NATIONAL FOOTBALL TEAM x SWEDEN June 18h00 Strawberry Areлa Stadium 23 MANDREA 2 A. MANDI R. BENSEBAINI 3 M. FARSI 15 R. AIT NOURI I. BENNACER 14 H. BOUDAOUI 8 H. AOUAR 10 BENRAHMA R. MAHREZ 11 A. GOUIRI COACH VLADIMIR PETKOVIC SUBSTITUTES 16 BENBOT 1A. GUENDOUZ- MADANI BOUNEDJAH 241 A HADJ MOUSSA BENTALEE 12 -BENZIA 6R. ZERROUKI -28 CHAIBI HADJAM ASPETAR حة K HERY SERPORT .roupe- mobilis ميسسر sonatrach EMAp‎’‎‎

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