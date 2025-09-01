بيتكوفيتش يوجّه الدعوة لنوفل خاسف من أجل تعويض آيت نوري

وجّه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش، الدعوة للظهير الأيسر نوفل خاسف، لتعويض مواطنه ريان آيت نوري، في التربص المقبل للخضر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، بياناً عبر صفحته الرسمية، كشف عن استدعاء نوفل خاسف، من قِبل الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، لتعويض زميله آيت نوري.

كما أوضح ذات المصدر، بأنه تقرّر اعفاء نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من مواجهتي الخضر ضد كل من بوتسوانا وغينيا، لمعاناته من إصابة.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه كل من بوتسوانا وغينيا، يومي 4، و8 سبتمبر الجاري، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.