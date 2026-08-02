بيتكوفيتش يودّع الخُضر.. ومدرّب من المدرسة الإسبانية الأقرب لخلافته

بات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قريبًا من إنهاء مشواره على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، في انتظار الإعلان الرسمي.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الجزائري بشبكة “بي إن سبورتس” القطرية، محمد الوضاحي، في منشور عبر حسابه على فايسبوك، أن بيتكوفيتش أبلغ أفراد طاقمه الفني بأن مهمته مع “محاربي الصحراء” وصلت إلى نهايتها، مؤكدًا أن الانفصال سيتم بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف الوضاحي أن سيناريو الخلافات أو “ليّ الأذرع” الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية لم يكن مطروحًا. مشيرًا إلى أن الطرفين فضّلا إنهاء العلاقة بهدوء، بعيدًا عن أي مطالب مالية كبيرة.

كما أوضح المصدر ذاته بأن حظوظ المدرسة الإسبانية تبدو الأقوى لتولي قيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، خلفًا لبيتكوفيتش. وذلك في انتظار تأكيد الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذه التطورات بشكل رسمي.