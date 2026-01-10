بيتكوفيتش يوضح أسباب الخسارة أمام نيجيريا

أقرّ الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بصعوبة مباراة نيجيريا، مشيدًا بمستوى المنافس وقدراته الفنية والبدنية.

ومؤكدًا أن المنتخب الجزائري لم ينجح في فرض أسلوبه المعتاد خلال الشوط الأول.

وقال بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء:”أظهر خصمنا قدراته، تقنيًا وبدنيًا، ولم نستطع اللعب في الشوط الأول بمراوغاتنا المعتادة”.

وأضاف بشأن الهجوم:”لعبنا بثلاثة أو أربعة مهاجمين، لكن المشكلة أن الكرات لم تصل إليهم”، مشيرًا إلى أن نقص الدقة في التمريرات حال دون استغلال الفرص المتاحة.

وحول الخيارات التكتيكية:”لم أختر اللعب بثلاثة مدافعين من الخلف لأنني كنت بحاجة لوجود لاعبين في الهجوم. كانت لدي عدة أفكار، لكنني اخترت هذا الأسلوب”، في محاولة لإيجاد توازن بين الدفاع والهجوم رغم سيطرة المنافس على وسط الميدان.

تصريحات بيتكوفيتش تعكس حجم التحديات التي واجهها “الخضر” أمام فريق نيجيري متماسك، وتوضح الأسباب التي حالت دون العودة في النتيجة بعد تلقي الهدفين في الشوط الثاني.