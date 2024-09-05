بيتكوفيتش يوضح سبب استبعاد بلايلي عن الخضر

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب استبعاد لاعب الترجي التونسي، يوسف بلايلي، من صفوف المنتخب الوطني.

وصرح المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية، بملعب “ميلود هدفي”، بعد نهاية مواجهة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية: “لو أستدعي 50 لاعبا، سيتم سؤالي عن غياب اللاعب الـ51”.

وأضاف المتحدث: “يتعلق الأمر بطريقة لعب المنتخب الوطني وكيفية خوض المنافسات الرسمية. وأنا من يختار اللاعبين الذين يحققون النتائج الإيجابية”.