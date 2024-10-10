بيتكوفيتش يوضّح سبب عدم اعتماده على حاج موسى وحجام

برّر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب عدم اعتماده على اللاعبين، أنيس حاج موسى وجوان حجام.

وذلك في مباراة اليوم أمام المنتخب الطوغولي. في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح الناخب الوطني، بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة: “اللاعبون جوان حجام وأنيس حاج موسى متواجدان في تعداد المنتخب، إلا في حال تعرضمها لإصابة”.

وأضاف المتحدث: “أقول و أكرر إن المنتخب الوطني يلعب بـ26 لاعبا. و حاج موسى وحجام ينشطان في منصبين يتوفر فيهما العديد من اللاعبين الجيدين”.

وأوضح: “كان علي اختيار ما يتوفر عليه تعداد المنتخب لتحديد التشكيلة التي أدخل بها مواجهة الطوغو، أما بخصوص حجام، فقد كان يعاني من إصابة خفيفة”.