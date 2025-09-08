بيتكوفيتش يُجري 4 تغييرات ويفاجئ ببن رحمة أساسيا

أجرى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية، بمناسبة لقاء المنتخب الوطني ونظيره الغيني، المرتقبة مساء اليوم الاثنين.

ويلتقي “الخضر” بغينيا، بداية من الساعة 17:00 بملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة الـ 8 من تصفيات مونديال 2026.

وشهدت تشكيلة “الخضر” الأساسية مقارنة بمواجهة بوتسوانا الخميس الماضي. مشاركة حجام، كظهير أيسر، عوض زميله الغائب بسبب العقوبة رامي بن سبعيني.

بينما سجل شايبي مشاركته بدلا من حسام عوار، وترك بن طالب مكانه لزميله رامز زروقي، فيما فاجأ بيتكوفيتش، باعتماده على بن رحمة، أساسيا عوض أمين غويري.

التشكيلة الأساسية لـ”الخضر”:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز

الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، أمين توقاي، خوان حجام

الوسط: رامز زروقي، هشام بوداوي، فارس شايبي.

الهجوم: رياض محرز، عمورة، بن رحمة.