بيتكوفيتش يُسرّح بلايلي وتوقاي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان مقتضب، مساء اليوم، تسريح الثنائي يوسف بلايلي ومحمد أمين توقاي، من التربص التحضيري للمنتخب الوطني، الذي يُجرى حاليًا بمركز سيدي موسى.

وذلك دون الكشف عن الأسباب الرسمية لهذا القرار. رغم استعدادات “الخضر” لمواجهة منتخب السويد وديا، هذا الثلاثاء، بالعاصمة “ستوكهولم.

ورغم غياب التوضيح من “الفاف”، ترجّح مصادر مطلعة أن يكون قرار التسريح مرتبطًا بالتحاق وشيك للاعبَين بناديهما الترجي الرياضي التونسي، الذي يستعد للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية المقررة بين 15 جوان و13 جويلية 2025.

ويعَدُّ بلايلي وتوقاي من ركائز الفريق التونسي، ما يفسر حاجتهما إلى التفرغ للتحضير هذا الموعد العالمي الهام.

وبينما يستمر بيتكوفيتش في تحضير المجموعة الأساسية لتصفيات كأس العالم 2026. يؤكد هذا النوع من القرارات على استمرار التنسيق بين الطاقم الفني للمنتخب والأندية. خاصة حين يتعلق الأمر بمشاركات دولية تهمّ صورة اللاعبين وأنديتهم.