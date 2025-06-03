بيتكوفيتش يُسرّح عبدلي وقيتون من تربص “الخضر” حفاظًا على سلامتهما البدنية

في قرار يعكس حِرص الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري على الجانب الصحي والبدني للاعبيه، قرّر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مساء الثلاثاء، تسريح الثنائي حيماد عبدلي وكيفين قيتون.

وحسب بيان “الفاف”، فقد جاء القرار بعدما خضع اللاعبان لاختبارات بدنية دقيقة، ليُفضّل المدرب، بالتشاور مع الطاقم الطبي، عدم المغامرة بإشراكهما في التربص، بالنظر إلى حساسية الظرف المرتبط بنهاية الموسم الكروي، حيث يكون الضغط البدني كبيرًا على اللاعبين المحترفين.

وأكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أن هذا القرار يندرج في إطار السياسة الجديدة التي ينتهجها بيتكوفيتش. والتي تضع سلامة اللاعبين وصحتهم فوق كل اعتبار، خصوصًا خلال التربصات التحضيرية التي تسبق المواجهات الودية. وسيتيح هذا التسريح للثنائي عبدلي وقيتون فرصة الاسترجاع الكامل لياقتهما، استعدادًا لبداية الموسم المقبل مع أنديتهما. دون المخاطرة بتفاقم أي إجهاد عضلي أو إصابات محتملة.

وينتظر أن يواصل “الخضر” تحضيراتهم لمواجهتي رواندا والسويد الوديتين، المقررتين يومي 5 و10 جوان، بنفس الروح والجدية، في إطار التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.