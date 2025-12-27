بيتكوفيتش يُشيد بقوة بوركينافاسو ويُحدد مفاتيح الفوز

اعترف فلاديمير بيتكوفيتش، بقوة منافس “الخضر” في ثاني لقاءات “كان 2025” منتخب بوركينافاسو، مشددا على ضرورة الحفاظ على التركيز لتحقيق الفوز.

وفي الندوة الصُحفية التي عقدها اليوم السبت، قال بيتكوفيتش: “منافسنا يضم عناصر تلعب مع بعضها البعض منذ فترة طويلة.. إنه فريق يملك هوية قوية”.

وواصل الناخب الوطني: “إلى جانب ذلك، فإن بوركينافاسو. فريق يملك شخصية قوية ولاعبين أقويا جسديا ومعنويا”.

أما حول مفاتيح تحقيق الفوز، وضمان التأهل مبكراً إلى الدور القادم. من المحفل القاري، قال بيتكوفيتش: “يتعيّن علينا مواجهة بوركينافاسو لمدة 90 دقيقة، نحفاظ خلالها على تركيزنا وإثبات وجودنا”.