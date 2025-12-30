بيتكوفيتش يُعلن عن تغييرات في مباراة الغد

كشف فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الوطني، أن مباراة الغد ستشهد تغييرات في التشكيلة الأساسية، حيث سيمنح الفرصة للاعبين الجدد ويريح العناصر التي شاركت في المباراتين السابقتين.

وقال المدرب في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم قبل مباراة غينيا الاستوائية: “غدا سأجري بعض التغييرات. ستكون مباراة حقيقية لإظهار اللاعبين أنه يجب علينا الاستمرار في العمل، والخصم سيكون أيضًا متحفزا للتأهل”.

وأضاف بيتكوفيتش أن اللقاء يمثل فرصة للاعبين لإظهار قدراتهم والمساهمة في استمرار الفريق بقوة في المنافسة. مؤكدا على أهمية استغلال كل مباراة لتطوير أداء المنتخب.