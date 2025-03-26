بيتكوفيتش: “أشكر الجمهور على حضوره القوي وحقّقنا خطوة مهمة نحو التأهل”

تقدم الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بشكره لأنصار المنتخب الوطني، على دعمهم لرفقاء القائد رياض محرز، في مواجهة الموزمبيق.

وصرّح بيتكوفيتش بعد نهاية المواجهة التي فاز بها الخُضر بخماسية مقابل هدف: “أشكر جمهورنا في تيزي وزو على حفاوة الاستقبال. لقد قدموا لنا دعمًا رائعًا وكانوا حافزًا إضافيًا للاعبين”.

وأضاف قائلاً: “تقدمنا خطوة مهمة بهذا الفوز، لكن يجب علينا التركيز على التحضير الجيد لتربص شهر جوان، فالتصفيات لا تزال طويلة”.

وختم تصريحاته: “هناك انسجام كبير بين اللاعبين، تمكنا من صناعة 13 فرصة حقيقية للتسجيل. دخلنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في فرض الضغط منذ البداية. وهو ما منحنا أفضلية واضحة”.