بيتكوفيتش: “أنا مدرب يحب الانتصار وسنلعب للفوز أمام غينيا الاستوائية”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عزمه مواصلة العمل وتحقيق النتائج الإيجابية، مشدداً على أن الفوز لا يحسم قبل دخول أرضية الميدان مهما كانت المعطيات.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية: “لقد سافرت إلى عدد من البلدان حول العالم، لكنني لم أقل يوماً إنني سأفوز بالمباراة قبل بدايتها. ما أستطيع قوله فقط هو أنني أحب الانتصار، وأؤكد أنني سأعمل من أجل الفوز بالمباراة القادمة أمام غينيا الاستوائية”.

وثمّن الناخب الوطني قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلق بإجراء كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بدل سنتين، حيث أوضح: “قرار إقامة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات سيجعل المنافسة أكثر شبابية وأهمية، وستمنح قيمة أكبر للبطولة”.

وبخصوص حضور الأسطورة زين الدين زيدان في المدرجات من أجل تشجيع ابنه، قال بيتكوفيتش: “حضور والد زيدان لتشجيع ابنه أمر عادي جداً، فالمقاعد كانت مملوءة بعائلات اللاعبين الآخرين الذين جاؤوا أيضاً لدعم أبنائهم وتشجيعهم”.