بيتكوفيتش: “الأهم هو أننا أنهينا التصفيات بشكل جيد”

أعرب الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن رضاه بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام أوغندا بنتيجة 2-1.

في ختام تصفيات كأس العالم 2026، مشيدًا بأداء لاعبيه وبالروح الجماعية التي أظهروها خاصة في الشوط الثاني.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء: “الفوز مهم، وأنهينا المباراة بشكل جيد. اللاعبون أظهروا شخصية قوية وذهنية عالية خاصة بعد التأخر في النتيجة”.

وأضاف المدرب: “دمج الوجوه الجديدة يكون أسهل في حضور تشكيلة متماسكة، وهو ما يسمح لنا بتحقيق نتائج إيجابية. هناك انسجام متزايد بين اللاعبين، وهذا ما أسعى إلى تعزيزه أكثر قبل كأس إفريقيا”.

وعن تحضيرات المرحلة المقبلة، أوضح بيتكوفيتش أن إعداد القوائم أصبح تحديًا كبيرًا: “إعداد القائمة الموسعة صار صعبًا للغاية، وعليكم أن تتصوروا كيف سيكون الوضع قبل تجهيز اللائحة المعنية بـ‘الكان‘، المنافسة على المناصب أصبحت قوية جدًا”.

كما شدد على أهمية جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنياً، قائلاً: “قلت بعد مباراة الصومال إن الأماكن في المنتخب أصبحت غالية، وأتمنى أن تبتعد الإصابات عن اللاعبين حتى نكون في أفضل الظروف قبل المنافسة القارية”.

واختتم بيتكوفيتش حديثه بالتطرق إلى البرنامج التحضيري المقبل، مشيرًا إلى أن الاتحاد ينتظر ترسيم الوديتين المقررتين في شهر نوفمبر، مؤكداً: “سنستغل الوديتين لتحسين الأداء وتصحيح بعض الأخطاء التي لاحظناها خلال التصفيات”.