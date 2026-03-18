بيتكوفيتش: “التربص القادم سيكون فرصة لتجربة لاعبين جدد”

تحدث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن تفاصيل التربص المقبل، الذي سيجرى إيطاليا، كاشفًا عن رؤية واضحة تهدف إلى توسيع قاعدة الاختيارات ومنح الفرصة لوجوه جديدة.

وأكد بيتكوفيتش أن التربص القادم سيكون مميزًا، كونه سيُجرى بالكامل خارج الجزائر، ما يمنح الطاقم الفني فرصة للعمل في أجواء مختلفة. سواء من حيث التحضيرات أو مستوى المنافسة.

كما أوضح المدرب في تصريحاته: “إنها فرصة لتجربة لاعبين جدد، سنستغل هذا التربص من أجل ذلك، كما يحدث غالبًا بعد المنافسات، بعض اللاعبين يعانون من مشاكل بدنية، وهناك نقص في الطاقة، لذلك لن يتم استدعاء البعض”.

وتابع الناخب الوطني: “بعض اللاعبين يفتقدون للنسق أو يعانون من إصابات، وهذا سيفتح المجال أمام الآخرين لإظهار إمكاناتهم”.