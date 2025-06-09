بيتكوفيتش: “السويد منتخب قوي ونسعى للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية”
بقلم عزيز طالبي
أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استعداد لاعبيه لتقديم أداء جيد خلال مواجهة السويد، غدا الثلاثاء، بالعاصمة ستوكهولم.
وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عشية المواجهة، اليوم الاثنين: “منتخب السويد قوي، يلعب بطريقة دفاعية وسريعة. ستكون المباراة قوية وصعبة، ومن جانبنا سنسعى للفوز والحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية”.
وعن أهداف الخُضر في مواجهة “الفايكينغ”، قال بيتكوفيتش: “نريد الحفاظ على هوية المنتخب، يجب علينا عدم تغيير اللاعبين في كل مباراة، الحفاظ على التشكيلة الأساسية أمر ضروري”.
وأردف الناخب الوطني قائلا: “قبل التحديات القادمة لنا، يجب إيجاد التوليفة المناسبة والمتماسكة للاعتماد عليها”.
وختم: “أغلب لاعبي منتخب السويد ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية، وهذا دليل على قوتهم، كما أن لديهم مدرب جيد ويقوم بعمل كبير”.
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