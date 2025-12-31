بيتكوفيتش: “الكونغو الديمقراطية منتخب جيّد ونحتاج إلى عمل وثقة أكبر”

أبدى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، احترامه الكبير لمنتخب الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا جاهزية المنتخب الوطني للتحضير الجيد للمواجهة المقبلة. وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت آخر مباراة لـ“الخضر” في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته: “لم نصل بعد إلى مباراة الكونغو الديمقراطية، لقد واجهنا منتخبًا جيّدًا يملك خطًا هجوميًا قويًا. لكننا سنعمل على تقديم ما علينا أمام الخصم القادم، وسنكون مستعدين بعد فترة الراحة خلال الأيام القادمة”.

وتطرق الناخب الوطني إلى اختياراته الفنية خلال المباراة، موضحًا: “لقد اتخذنا عددًا من القرارات الجيّدة، من خلال إراحة بعض اللاعبين. طلبت منهم أن يكونوا ناجحين وأن يفوزوا بمباراة اليوم، التي كانت فرصة لتأطير اللاعبين. نملك مجموعة جيّدة من العناصر التي تحتاج إلى العمل وكسب ثقة أكبر”.