بيتكوفيتش: “اللاعبون أدوا مباراة قوية، واجهنا صعوبات لكننا تمكنا من تجاوزها”

عبّر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن رضاه التام بالمستوى الذي قدمه لاعبوه، عقب الفوز المحقق والتأهل إلى الدور المقبل، مؤكداً أن الخُضر واجهوا صعوبات تمكنوا من تجاوزها بنجاح.

وقال بيتكوفيتش، في الندوة الصحفية بعد نهاية المباراة: “اللاعبون أدوا مباراة قوية، واجهنا صعوبات لكننا تمكنا من تجاوزها. خلقنا عدداً معتبراً من الفرص، صحيح أننا لم نسجل أهدافاً كثيرة، لكن الأهم أننا حققنا التأهل ونحن سعداء بذلك”.

كما تطرق المدرب الوطني إلى الحالة الصحية لبعض اللاعبين: “آمل أن لا تكون الإصابات التي تعرض لها الثنائي حجام وشرقي خطيرة، وسننتظر نتائج الفحوص قبل التفكير في الخطوات القادمة”.

وختم بيتكوفيتش تصريحاته بالحديث عن اللقاء المقبل أمام غينيا الاستوائية: “سنبدأ من الآن التحضير للمباراة القادمة، وسأجري بعض التغييرات. سأقيّم مردود كل لاعب وأمنح الفرصة لعدد أكبر من العناصر”.