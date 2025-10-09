بيتكوفيتش: “بلغالي ترك انطباعًا رائعًا واللاعبون مطالبون بالقتال حتى النهاية”

أشاد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بالأداء المميز الذي قدمه اللاعب بلغالي خلال مواجهة الصومال، اليوم الخميس، مؤكداً أنه يتابعه منذ فترة طويلة.

وقال بيتكوفيتش، في ندوة صحفية بعد نهاية المواجهة: “منذ أسابيع وأنا أتابع بلغالي. جمعنا عنه الكثير من المعلومات، وهو يمتلك إمكانات كبيرة. منذ بداية التربص ترك لديّ انطباعًا جيدًا جدًا، وقدم مباراة قوية مكنته من وضع ضغط إيجابي على منافسيه في المركز نفسه”.

وأضاف المدرب في تصريحاته عقب ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026: “رسالتي إلى اللاعبين واضحة، يجب أن نقاتل أمام أوغندا، وسنحتاج إلى الروح نفسها في نوفمبر لأن المنافسة على مقاعد كأس إفريقيا والمونديال ستكون شرسة. أنتظر منهم أن يظهروا أفضل ما لديهم وأن يجعلوا قراراتي صعبة في اختيار التشكيلة”.

كما شدد بيتكوفيتش على ضرورة البقاء مركزين رغم فرحة التأهل، قائلاً: “لن أحتفل كثيرًا بهذا التأهل، علينا أن نبقى واقعيين. لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا، لكننا مطالبون بمواصلة التطور. الأولوية الآن هي تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط أمام أوغندا”.

تصريحات بيتكوفيتش تعكس رغبة كبيرة في ترسيخ ثقافة التنافس داخل المنتخب، والحفاظ على الجدية والتركيز في المرحلة المقبلة التي ستكون حاسمة في تحديد مستقبل “الخضر” على الساحتين القارية والعالمية.