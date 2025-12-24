بيتكوفيتش: “حققنا بداية جيدة ومحرز برهن على علو كعبه”

ثمّن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الفوز المحقق أمام منتخب السودان، معتبرًا إياه بداية مثالية للمنتخب الوطني في منافسة كأس أمم إفريقيا، سواء من حيث الأداء أو النتيجة.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب نهاية المباراة: “حققنا بداية جيدة في المنافسة، وهذا هو الأهم في مثل هذه البطولات”.

وأشاد الناخب الوطني بالمستوى الذي قدّمه القائد رياض محرز، مؤكدًا: “محرز هو أفضل لاعب في المباراة، وقد برهن على شخصيته القوية بعد الانتقادات الكبيرة التي تلقاها سابقًا، بتسجيله ثنائية رائعة”.

وأضاف بيتكوفيتش أن الانتصار لم يكن سهلاً، موضحًا: “البداية كانت جيدة بالفوز والأداء معًا، رغم الاندفاع الكبير للاعبي المنافس، والدليل على ذلك تلقيهم بطاقة حمراء”.

وختم الناخب الوطني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الانطلاقة الإيجابية تمنح الثقة لبقية المشوار، مشددًا على أن المنتخب الوطني لا يفقد الأمل في الذهاب بعيدًا في المنافسة، في ظل العمل المتواصل والتركيز في المباريات القادمة.