بيتكوفيتش: “سعداء بتحقيق صدارة المجموعة وأشكر اللاعبين على أدائهم”

عبّر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره منتخب الموزمبيق بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وفي تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي تلت المواجهة بقاعة المؤتمرات في ملعب حسين آيت أحمد، قال بيتكوفيتش: “لقد حققنا فوزاً مهماً مكننا من الانفراد بصدارة المجموعة السابعة، وهو ما يعزز من فرصنا في التصفيات”.

وأضاف المدرب: “أشكر جميع اللاعبين على الأداء الرائع الذي قدموه في المباراة، رغم التعب والإرهاق الذي عانوا منه بعد العودة من بوتسوانا. أظهروا روحاً قتالية عالية وتركيزاً كبيراً”.

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته بالقول: “الهدف الأساسي الآن هو ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026، وبعدها سيكون لدينا الوقت للتفكير في تفاصيل المونديال وكيفية التحضير له”.