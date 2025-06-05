بيتكوفيتش: “سنجري تغييرات أمام السويد”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أن المنتخب الجزائري يعيش حالة ذهنية جيدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ينعكس على أداء اللاعبين سواء في المباريات أو في الحصص التدريبية.

وقال بيتكوفيتش، عقب الفوز الودي على رواندا: “من الناحية النفسية، نحن في حالة ممتازة، وهذا ليس جديداً، بل هو مستمر منذ عدة مباريات”.

وأضاف: “الفكرة هي فرض أسلوبنا على المنافس وتحقيق الانتصار، واللاعبون فهموا هذا جيداً ويُظهرونه على أرضية الميدان، كما في التدريبات. نشعر فعلاً برغبتهم القوية في تقديم الأفضل”.

وعن تقييمه الفني للمباراة، اعترف بيتكوفيتش بأن الأداء لم يكن في المستوى المطلوب، مشيداً في الوقت نفسه بالانضباط التكتيكي الذي أظهره منتخب رواندا: “لقد كانت مباراة خاصة وصعبة. لم يكن هذا أفضل لقاء لنا. أهنئ منتخب رواندا، لقد لعبوا بتنظيم جيد واندفاع كبير. كان علينا تحريك الكرة بسرعة أكبر، وهذا ما طلبته من اللاعبين، لأن رفع نسق التمريرات كان بإمكانه مساعدتنا أكثر. وقد رأينا بعض اللقطات الجميلة حين تم تنفيذ ذلك”.

وختم بيتكوفيتش تصريحاته بالإشارة إلى أن مواجهة السويد الودية المقبلة، المرتقبة يوم الثلاثاء 10 جوان، أنها ستعرف بعض التغييرات: “سنجري بعض التغييرات في المباراة القادمة أمام السويد. وسنُقيّم غداً قائمة اللاعبين الذين سيسافرون معنا”.