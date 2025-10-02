بيتكوفيتش: “سنخوض مباراتين مهمتين وقويتين أمام الصومال وأوغندا”

أبدى مدرب المتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، رأيه بخصوص المباراتين المقبلتين للخضر ضد الصومال وأوغندا، مؤكدا صعوبتهما وأهميتهما في الوقت نفسه.

وصرّح بيتكوفيتش في ندوة صحفية، اليوم الخميس: “مباراتا الصومال وأوغندا جد مهمتين، ولاحظنا بأن كل المنتخبات التي تواجهنا تقدم دائما أفضل ما لديها”.

وأضاف: “الصومال يبدو منتخبًا من مستوى آخر، لاحظنا في آخر مباراتين له بأنه كان قادرا على حصد النقاط”.

وأردف: “أعتقد بأن أوغندا هو المنتخب الأكثر جاهزية في مجموعتنا، وبعد هزيمته أمامنا في أوغندا، لم يضيع أي نقطة أخرى. ولا أتحدث فقط عن تصفيات كأس العالم، بل حتى في كأس افريقيا”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتيش: “لذا، أقول إننا سنخوض مباراتين جد قويتين، وعلينا أن نكون في أتم جاهزيتنا ذهنيا، وإظهار قوتنا أمام الصومال أولا لإثبات أحقيتنا في التأهل إلى كأس العالم”.