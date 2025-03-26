بيتكوفيتش: “عمورة اكتسب ثقة كبيرة في قدراته”

أشاد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بالأداء الرائع الذي قدمه المهاجم محمد الأمين عمورة، بعدما سجل ثلاثية في مباراة الموزمبيق، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في إمكانياته.

وفي تصريحاته عقب المباراة، قال بيتكوفيتش: “عمورة واثق للغاية من قدراته، وهو ما يعكسه أداؤه الرائع اليوم. ومع ذلك، يجب أن نؤكد أن الأداء الجماعي هو الأهم في هذا الانتصار، لأنني لا أعتمد على لاعب واحد فقط، ولا يمكن لأي لاعب أن يحقق النجاح بمفرده”.

وختم بيتكوفيتش تصريحه بالقول: “أريد أن أهنئ جميع اللاعبين على أدائهم البطولي في مباراة اليوم، وكلهم كانوا في أفضل مستوياتهم”.

جدير بالذكر أن أمين عمورة رفع رصيده التهديفي مع المنتخب الوطني إلى 13 هدفاً في 33 مباراة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المهاجمين في صفوف الخُضر.