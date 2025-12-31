بيتكوفيتش: “قدمنا شوطًا أوّلَ استثنائيًّا يكشف ملامح منتخب المستقبل”

عبّر مدرب المنتخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن رضاه بالأداء الذي قدّمه لاعبوه، خاصة خلال الشوط الأول من مواجهة غينيا الاستوائية.

معتبرًا إياه واحدًا من أفضل الأشواط التي قدّمها المنتخب تحت قيادته، ومؤشرًا واضحًا على التحوّل الإيجابي الذي يعرفه “الخُضر”.

وأكد بيتكوفيتش، في تصريحاته عقب اللقاء، أنّ المنتخب دخل المباراة بالطريقة التي خطّط لها مسبقًا، سواء من حيث التنظيم أو السيطرة على مجريات اللعب. مشيرًا إلى أنّ التحكم في النسق وخلق الفرص كانا من أبرز نقاط القوة خلال المرحلة الأولى.

وأوضح الناخب الوطني: “بدأنا اللقاء بتشكيلة ضمّت سبعة لاعبين ولدوا بعد عام 2000. ودخلنا المباراة بالطريقة التي أردناها، حيث تحكّمنا في مجرياتها وخلقنا العديد من الفرص”.