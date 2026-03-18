بيتكوفيتش: “لا نخشى بطل العالم ونبني منتخبًا يكون قادرا على التألق في كأس العالم”

أكد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن الهدف الأساسي من التحضيرات هو ضمان وصول اللاعبين إلى نهائيات كأس العالم في أفضل جاهزية ممكنة.

مشددًا بالقول، خلال ندوة صحفية عقدها، الأربعاء، بملعب نيلسون مانديلا: “يجب أن يصل اللاعبون إلى كأس العالم في أفضل حالة وبدون إصابات”.

وأضاف المدرب أن مهمة “الخضر” لن تكون سهلة في المونديال، موضحًا: “مجموعتنا صعبة جدًا، سنواجه بطل العالم، والجميع لا يرشحنا للفوز، لكننا يجب أن ندخل المباراة دون التفكير في أننا خسرنا مسبقًا”.

ولم يغفل الحديث عن المنافسين الآخرين في المونديال: “الأردن يتطور ولا يخسر كثيرًا، وهو منتخب يستحق الاحترام، منتخب النمسا تطور كثيرًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، بفضل العمل القاعدي ومدرسة ريد بول التي تخرّج العديد من اللاعبين”.

وبخصوص عدم استدعاء بغداد بونجاح، أوضح: “نعرف بونجاح جيدًا، لكن هذه المرة أردنا منح الفرصة للاعبين آخرين وبناء مستقبل الكرة الجزائرية”.

كما أبرز أهمية المباريات الودية، حيث قال: “نختار منافسينا من أجل تنويع أساليب اللعب، لعبنا ضد السعودية والسويد، وسنواجه غواتيمالا والأوروغواي، وهذا يساعدنا على التأقلم مع مختلف الطرق”.

وفيما يتعلق بوفرة اللاعبين، صرح المدرب: “أفضل أن أملك مشاكل في الاختيار على أن لا أجد لاعبين، لدينا خيارات عديدة في وسط الميدان وسنختار الأفضل لكأس العالم”.

أما بخصوص حراسة المرمى، فكشف: “قمنا بتقييم العديد من الحراس، لدينا 11 حارسًا في القائمة الموسعة، واخترنا مزيجًا بين الخبرة والشباب للعمل معهم”.

وختم فلاديمير بيتكوفيتش تصريحاته بالحديث عن المرحلة القادمة، قائلاً:”بعد هذا التربص سيكون لدينا شهران لتقييم الجميع قبل إعلان قائمة كأس العالم، وسنستفيد من عشرة أيام للتحضير النهائي، لأننا رأينا في المغرب أن روح المجموعة تصنع الفارق”.