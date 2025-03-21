بيتكوفيتش: “الحكم ألغى هدف بوتسوانا ثم احتسبه.. لم أفهم ما حدث!”

انتقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حكم مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره بوتسوانا، بسبب خطأ تحكيمي جسيم. إذ قام الحكم بإلغاء هدف لصالح منتخب بوتسوانا بداعي التسلل، قبل أن يتشاور مع حكم الراية ويتراجع عن قراره، رغم عدم اعتماد تقنية الفيديو المساعد (VAR) خلال المباراة.

وقال بيتكوفيتش في الندوة الصحفية عقب المباراة: “لم أفهم كيف احتسب الحكم هدف بوتسوانا بعد إلغائه، رغم عدم وجود تقنية الفيديو المساعد”.

كما تطرق بيتكوفيتش إلى الظروف الصعبة التي جرت فيها المباراة قائلاً: “بسبب الصيام ودرجات الحرارة المرتفعة، لم يكن الأمر سهلاً على اللاعبين، وهذا أمر مؤكد”.

وأردف: “المشكلة الأكبر أننا لعبنا في وقت غير مناسب تماماً. وفي ظروف مناخية قاسية تضر بصحة اللاعبين. ورغم ذلك أثرت هذه الظروف على كلا الفريقين”.

وختم بيتكوفيتش حديثه قائلاً: “هدفنا واضح وهو بلوغ المونديال.”