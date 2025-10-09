بيتكوفيتش: “محرز أسكت المنتقدين”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن طموح المنتخب الجزائري لا يتوقف عند ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بل يمتد نحو تحقيق مشاركة قوية في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب.

مشيراً إلى أن المواجهة القادمة، يوم الثلاثاء، في ختام التصفيات، أمام أوغندا ستكون خطوة مهمة في هذا المسار.

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته بعد الفوز المحقق أمام الصومال: “نريد الفوز أمام أوغندا. نحن نفكر في المستقبل أيضاً، وهدفنا هو أن نظهر بوجه قوي في كأس إفريقيا القادمة بالمغرب. سنقوم بتقييم أداء كل لاعب من أجل بلوغ هذا الهدف”.

وتحدث المدرب عن القائد رياض محرز الذي قدّم أداءً مميزاً خلال اللقاء، مؤكداً أنه ردّ على الانتقادات بأفضل طريقة ممكنة: “محرز لم يكن بحاجة إلى دعمي. لقد شاهدنا هدوءه وحضوره داخل الملعب، وكان في المكان المناسب في الوقت المناسب. محرز أسكت الكثير من الانتقادات، وهو معتاد على الضغط لأنه لاعب من مستوى عالٍ جداً”.