بيتكوفيتش: “منتخبنا لديه شخصية جماعية والتأهل للمونديال هدف مشروع”

أكد مدرب المنتخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، أن فوز “الخُضر” على بوتسوانا، في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، كان نتيجةَ عمل جماعي وتدخلات فنية مدروسة.

مشيدًا بروح اللاعبين وشخصيتهم داخل الملعب.

وفي معرض تحليله لمجريات اللقاء، صرّح بيتكوفيتش: “بدأنا الشوط الثاني بذكاء وصبر، وخلقنا فرصًا حقيقية للتسجيل. أخبرت اللاعبين أن الفوز لا يأتي فقط من 11 لاعبًا على أرضية الميدان، بل من المجموعة كاملة”.

وأضاف: “التغييرات كانت حاسمة، وجودة اللاعبين هي التي صنعت الفارق، سواء في خلق المساحات أو في إنهاء الهجمات بشكل أفضل”.

وأشاد المدرب السويسري بالروح الجماعية للمنتخب، مشيرًا إلى أن الأداء لم يتراجع حتى في اللحظات الحرجة: “برهنّا أننا نملك شخصية قوية طيلة اللقاء. حتى بعد الدقيقة الـ80 واصلنا الضغط على المنافس. الأهم بالنسبة لي هو أن يكون اللاعبون مركّزين طوال المباراة، حتى عند تلقي الأهداف”.

وتحدّث بيتكوفيتش عن الطموح في الوصول إلى كأس العالم، موضحًا: “الجزائر غابت عن آخر نسختين من المونديال، ونحن نلعب مباراة بمباراة من أجل تحقيق هدفنا. من الطبيعي أن يظهر بعض التوتر لدى اللاعبين في بعض اللحظات، بسبب حتمية الفوز، لكن هذه الضغوط جزء من اللعبة ويجب أن نتعامل معها باحترافية”.