بيتكوفيتش: “من الرائع إيجاد الحلول في الظروف الصعبة.. وحجام وبوداوي كانا رائعين

أشاد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بالأداء البطولي الذي قدمه الثنائي هشام بوداوي وجوان حجام، في مواجهة الموزمبيق، التي انتهت بفوز كبير للمنتخب الوطني (5-1).

وفي تصريحاته عقب نهاية المباراة، خلال الندوة الصحفية التي عقدت في قاعة المؤتمرات بملعب حسين آيت أحمد، قال بيتكوفيتش: “أنا سعيد جداً بأداء حجام، الذي لم يكن هذا ظهوره الأول في مركز الظهير الأيمن، إذ سبق له أن لعب في هذا المركز مع فريقه يونغ بويز السويسري”.

وأضاف بيتكوفيتش: “من الرائع أن تجد الحلول في الظروف الصعبة، وأداء حجام اليوم يثبت أنني اتخذت القرار الصائب بإشراكه في هذا المركز. فقد كان متميزاً طوال المباراة”.

وعن هشام بوداوي، قال بيتكوفيتش: “بوداوي يقدم أداءً متميزاً وهو في نسق تصاعدي. إنه أحد اللاعبين الذين يعززون قوتنا الجماعية. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الذين لا يجدون صعوبة في تقديم أفضل مستوياتهم”.

وختم المدرب تصريحاته بالإشادة بـ رياض محرز، قائلاً: “رياض محرز هو قائد حقيقي للمنتخب الوطني، وأنا سعيد جداً بعودته إلى أفضل مستوياته. لقد ظهر بصفته قائداً داخل الملعب وخارجه”.