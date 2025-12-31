بيتكوفيتش: “من المؤسف أننا تلقينا هدفا رائعا لكنني راض عن الأداء”

أعرب مدرب المنتخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن رضاه الكبير بعد الفوز المهم على غينيا الاستوائية. مؤكّدًا أن لاعبيه قدموا مستوى مميزًا يعكس مدى الانضباط والجاهزية الذهنية والفنية للفريق.

وقال بيتكوفيتش بعد صافرة النهاية: “من المؤسف أننا استقبلنا هدفًا، لكنه كان هدفًا رائعًا. عموماً، أنا سعيد جدًا بلاعبيّ وبطريقة تصرفهم وتفاعلهم طوال المباراة وكل مباريات مجموعتنا. الآن لدينا فترة راحة وسنستأنف التحضيرات بحماس جديد”.

وأضاف المدرب في حديثه عن مواجهة الكونغو الديمقراطية المقبلة: “لم أبدأ بالتفكير في المباراة بعد، سنأخذ فترة راحة أولًا. حتى الآن، شاهدت فريقًا متوازنًا وخطيرًا. علينا التركيز على إمكاناتنا وقوتنا، ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا. لدينا 4 إلى 5 أيام قبل اللقاء، وأنا متأكد أن الفريق سيكون جاهزًا”.

وتطرَّق بيتكوفيتش أيضًا إلى مستوى اللاعبين الذي فاق توقعاته، قائلًا: “بصراحة، كنت أظنّ أن لاعبيّ سيواجهون بعض الصعوبات. لكنني طلبت منهم فقط الاستمرار في سلسلة الانتصارات الإيجابية، وقد تجاوزوا توقعاتي بالفعل”.

وأكد المدرب أن الفوز على غينيا الاستوائية جاء نتيجة التخطيط الجيد والالتزام التكتيكي للاعبين. إذ أظهر الفريق السيطرة على مجريات اللقاء، وخلق العديد من الفرص، وأثبت أنّ الجيل الحالي قادر على مواجهة التحديات بثقة وروح قتالية عالية.

ومع فترة الراحة القصيرة قبل المباراة المقبلة، يسعى بيتكوفيتش إلى الحفاظ على التوازن بين استرجاع الطاقة البدنية والجاهزية الذهنية. لضمان تقديم أداء قوي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، الفريق الذي وصفه بأنه متوازن وخطير، ويحتاج إلى التركيز على نقاط قوة الجزائر واستغلال الفرص بأفضل شكل ممكن.