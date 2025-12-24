بيتكوفيتش: “مواجهات الافتتاح دومًا صعبة وسعيد بالأداء المقدم أمام السودان”

أبدى مدرب المنتخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش, رضاه عن الأداء العام لفريقه خلال المباراة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2025 أمام السودان.

مشيراً إلى أهمية بعض اللاعبين الذين قدموا أداءً مميزاً.

وقال بيتكوفيتش: “الأهم هو وجود لاعبين مثل بلغالي الذي يلعب في إيطاليا، وقد أظهر اليوم قيمته الحقيقية. أما بن ناصر، فقد واجه بعض الصعوبات مع فرقته سابقاً، لكنه أصبح الآن أكثر جاهزية مع دينامو، ويبدو واضحاً أنه لاعب مهم لمنتخبنا”.

كما أشاد بيتكوفيتش بالمستوى الذي قدمه الوافد الجديد، الحارس زيدان، بالقول: “أعتقد أن زيدان أعطى الفريق شعوراً بالأمان، ولعب جيداً بالكرة، رغم أن هذا من مبارياته الأولى مع المنتخب”.

وعن المباراة المقبلة، أمام بوركينا فاسو أوضح المدرب: “المباراة الثانية ستكون مختلفة، وبالتأكيد سنحتاج لتحسين بعض الجوانب، لكننا فزنا في النهاية 3-0”.

وأشار بيتكوفيتش إلى صعوبة المباراة الأولى عادةً: “المباراة الأولى دائماً صعبة في التوقعات، لعبنا بشكل جيد، لكننا عرّضنا أنفسنا لبعض الصعوبات عندما منحنا السودان بعض الفرص”.