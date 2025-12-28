بيتكوفيتش: “هدفنا التتويج بكأس إفريقيا”

أكّد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن المنتخب الوطني الجزائري يطمح في الذهاب بعيداً في منافسة كأس أمم إفريقيا. مشدداً على أن الهدف الأساسي هو المنافسة على اللقب القاري.

وقال بيتكوفيتش في الندوة الصحفية عقب المباراة: “ننافس من أجل الفوز بالتاج الإفريقي، والآن يجب علينا التركيز على ما تبقى من مشوارنا في هذه البطولة، لأن كل مباراة ستكون أصعب من سابقتها”.

كما أثنى الناخب الوطني على أداء المنتخب البوركينابي: “منتخب بوركينافاسو لعب بمستوى أعلى مما كنت أتوقع. واجهنا صعوبات خلال اللقاء، لكن اللاعبين عرفوا كيفية تسيير المباراة والتحكم في مجرياتها”.

وشدد بيتكوفيتش على أهمية التركيز والانضباط في المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق الهدف المسطر وإسعاد الجماهير الجزائرية بالتتويج القاري.