بيتكوفيتش: “هذا أجمل تأهل في مسيرتي .. جعلنا المباراة سهلة واستعدنا الهدوء والثقة”

عبّر الناخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المستحق الذي حققه “الخضر” أمام منتخب الصومال بثلاثية نظيفة.

وهو الفوز الذي مكّن الجزائر من حسم تأهلها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 واعتلاء صدارة المجموعة السابعة برصيد 22 نقطة.

وفي ندوة صحفية عقدها بعد المباراة، اليوم الخميس، قال بيتكوفيتش: “أريد الفوز في المباراة الأخيرة، حتى وإن كنا ضمنّا التأهل إلى المونديال. أهنئ لاعبيّ، وجهازي الفني، وكل أفراد المنتخب الوطني”.

وأضاف المدرب السويسري معبّرًا عن فخره بالمستوى الذي قدّمه الفريق: “ألف مبروك لنا، ولكم أيضًا (مخاطبًا الصحفيين). لقد عرفنا كيف نجعل هذه المباراة سهلة. حتى في مواجهة بهذه الأهمية، تمكّنا من اللعب بمتعة داخل الملعب. الانتقادات التي وجّهت لنا ساعدتنا على التطور وتصحيح الأخطاء”.

كما استحضر بيتكوفيتش الظروف الصعبة التي رافقت بدايته مع “الخضر”، مؤكدًا أن العمل الجاد كان المفتاح الحقيقي للنجاح: “هذا أجمل تأهل لي. عندما جئت، كانت الأمور صعبة للغاية، لكننا استطعنا استعادة الهدوء والتوازن، والانطلاق مجددًا على أسس صحيحة”.

وختم مدرب المنتخب الوطني حديثه برسالة عرفان وجهها إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز، قائلاً: “أشكر أيضًا اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم في هذه الفترة، لكنهم كانوا جزءًا من هذا المشروع وساهموا معنا في هذا الإنجاز”.