بيتكوفيتش: “هذا هو السر وراء استدعاء خمسة لاعبين جدد”

أكد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن سياسته تقوم على الاستمرارية في منح الفرصة للاعبين الجدد لاكتشاف أجواء المنتخب، مشيرًا إلى أن هذا النهج ليس جديدًا، بل تم اعتماده سابقًا بهدف توسيع قاعدة الاختيارات وضمان جاهزية أكبر عدد ممكن من العناصر.

وأوضح بأن هذه الطريقة تسمح بتفادي أي مشكل في حال غياب بعض اللاعبين. حيث يكون هناك دائمًا بدلاء يعرفون المجموعة وأسلوب العمل داخل المنتخب.

وفي سياق حديثه، شدد المدرب على أن الهدف الأساسي يبقى التحضير الجيد لنهائيات كأس العالم. من خلال ضمان وصول اللاعبين في أفضل حالة بدنية ممكنة ودون إصابات. وهو ما يفسر قراره بترك بعض العناصر مع أنديتهم خلال هذا التربص، حتى يحافظوا على نسق المنافسة أو يستعيدوا كامل جاهزيتهم.

كما كشف فلاديمير بيتكوفيتش في ختام تصريحاته عن قائمة من الأسماء الجديدة التي ستحصل على فرصتها خلال التربص. ويتعلق الأمر بكل من بلعزوق، ماستيل، عوشيش، غدجميس وبن بوعلي. في خطوة تعكس رغبته في بناء مجموعة متوازنة تجمع بين الخبرة والشباب تحسبًا للاستحقاقات المقبلة.