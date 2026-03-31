بيتكوفيتش يتسلح بعناصر الخبرة في ودية الأوروغواي

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، في مواجهة منتخب الأوروغواي وديا، أمسية اليوم، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، بعد ساعة من الآن.

واستنجد مدرب “الخضر” بكافة العناصر الأساسية، باستثناء محرز وعمورة.

كما فضّل إراحة العناصر الجديدة التي اختبرها في المباراة الودية السابقة أمام غواتيمالا، كالحارس ماستيل، والمدافع أشرف عبادة.

وجاءت تشكيلة الخُضر على النحو التالي: زيدان، بلغالي، آيت نوري، ماندي، بلعيد، بن سبعيني، بوداوي، عوار، مازة، شايبي، غويري.