بيتكوفيتش يجري ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية تحسبا لمواجهة الموزمبيق

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة منتخب الموزمبيق، في إطار الجولة السادسة للمجموعة السابعة، من تصفيات كأس العالم 2026.

وهي المواجهة التي سيحتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو سهرة اليوم، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وعرفت تشكيلة الخُضر إجراء الناخب بيتكوفيتش ثلاثة تغييرات مقارنة بمواجهة بوتسوانا.

وأقحم الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الظهير جوان حجام، مكان يوسف عطال، ومتوسط الميدان أحمد قندوسي مكان آدم زرقان. بالإضافة إلى فارس شايبي مكان ياسين بن زية.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني الأساسية لمواجهة الموزمبيق على النحو التالي:

قندوز، ماندي، بن سبعيني، حجام، آيت نوري، قندوسي، بوداوي، شايبي، محرز، عمورة، غويري.

للإشارة، سيكون الخُضر أمام حتمية الفوز لفضّ صدارة المجموعة السابعة مع الموزمبيق، وبلوغ النقطة الـ15.