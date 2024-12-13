بيتكوفيتش يراقب فايزر وبوخالفة خارج الحسابات

يواصل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، مراقبة العديد من اللاعبين الناشطين في مختلف الدوريات الأوروبية.

تحسبا لاستدعائهم لصفوف المنتخب الوطني قبل العودة لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026، بداية من مارس المقبل.

وحسب ما كشفه موقع ” العربي الجديد”، فإن الناخب الوطني بيتكوفيتش، يراقب لاعب فيردر بريمن، ميتشل فايزر، تحسبا لاستدعائه إلى المنتخب الوطني.

وأوضح الموقع حسب مصادره بأن اللاعب فايزر يعدّ الأقرب للالتحاق بكتيبة “محاربي الصحراء” في التربص المقبل.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر بأن مدافع سانت باولي، كارلو بوخالفة، الذي كشف مؤخرا عن رغبته بتمثيل المنتخب الوطني، لا يدخل ضمن حسابات الناخب الوطني بيتكوفيش في الوقت الحالي، بسبب عدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب، بالإضافة لتوفر حلول أخرى على مستوى الخط الدفاعي للمنتخب.