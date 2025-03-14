بيتكوفيتش يستدعي عطال وبن زية لتربص مارس

سيكون ثنائي المنتخب الوطني، ياسين بن زية، يوسف عطال، معنياً بالمشاركة في تربص المنتخب الوطني المرتقب شهر مارس الجاري.

وتتخلل هذا التربص مواجهتان مهمتان، أما كل من منتخب بوتسوانا يوم 21 مارس في فرانسيس تاون (14:00). والموزمبيق يوم 25 مارس في تيزي وزو (22:00)، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن ناديا كاراباغ الأذربيجاني، السد القطري، اليوم الجمعة، عبر حساباتهما الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، استدعاء الدوليين الجزائريين، ياسين بن زية ويوسف عطال على التوالي، إلى تربص المنتخب الوطني القادم.