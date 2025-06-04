بيتكوفيتش يضع اللمسات الأخيرة في الحصة الختامية قبل مواجهة رواندا

أجرى لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، استعدادا لمواجهة رواندا الودية.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين، وسط أجواء رائعة و معنويات مرتفعة، وارتياح كبير للوافدين الجدد.

وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على رفع مستوى اللياقة البدنية وتطبيق خطط تكتيكية. كما تم تنفيذ بعض الجمل الفنية استعدادًا لملاقاة الفريق الرواندي.

ويطمح “محاربو الصحراء” لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتقديم أداء مميز يشرف كرة القدم الجزائرية.