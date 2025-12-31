بيتكوفيتش يكشف جديد الحالة الصحية للثنائي شرقي وحجام

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية عقب مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية، أنه لا توجد معطيات دقيقة بخصوص الحالة الصحية للثنائي شرقي وحجام في الوقت الحالي.

وقال بيتكوفيتش في هذا السياق: “لا نستطيع تقديم معلومات بخصوص إصابة الثنائي شرقي وحجام، سوى أنني أؤكد أننا سنواصل العمل والتحضير لمباراة الكونغو الديمقراطية”.

وعن مردود لاعبيه في اللقاء، أوضح الناخب الوطني: “في مباراة اليوم ظننت أن اللاعبين سيدخلون المواجهة بصعوبة، لكن الأمور سارت بشكل جيد. طلبت منهم مواصلة العمل وحسن تسيير المباراة، وكل اللاعبين طبقوا التعليمات”.

كما طمأن بيتكوفيتش الجماهير بخصوص إصابة المدافع محمد أمين توغاي، حيث صرّح: “إصابة توغاي ليست خطيرة، لقد شعر ببعض الآلام، وهو من طلب التوقف. سنمنحه الراحة اللازمة وسنستعيده في الأيام القادمة”.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته تحسبًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في إطار الأدوار الإقصائية من منافسة كأس أمم إفريقيا.