بيتكوفيتش يكشف قائمة “الخضر” المعنية بمواجهتي غواتيمالا والأوروغواي الوديتين

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي غواتيمالا والأوروغواي الوديتين، خلال التوقف الدولي لنهاية هذا الشهر 27 و30 مارس.

وأعلن الناخب الوطني عن القائمة خلال ندوة صحفية عقدها سهرة اليوم بملعب نيلسون مونديلا ببراقي.

وعرفت قائمة الناخب الوطني العديد من الأسماء الجديدة، أبرزها مدافع اتحاد الجزائر، أشرف عبادة. حارس مرمى نادي رين، كيليان بلعزوق، صاحب 19 ربيعا، وماستيل مالفين، حارس نادي ملعب نيونيي السويسري. ولاعب خط الوسط لنادي شالكه الألماني، عادل عوشيش، وفارس غجديميس، مهاجم نادي فروزينوني الإيطالي، وخريج مدرسة أتلتيك بارادو وهداف نادي غيور المجري، نذير بن بوعلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: بلعزوق، ماندريا، ماستيل، زيدان

خط الدفاع: عبادة، آيت نوري، بلغالي، بلعيد، بن سبعيني، دورفال، ماندي، ناير

خط الوسط: بوداوي، تيطراوي، زروقي، عوار، عوشيش، شايبي، مازة

خط الهجوم: عمورة، بولبينة، غديجيميس، حاج موسى، محرز، بن بوعلي، غويري، شياخة