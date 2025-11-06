بيتكوفيتش يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل لـ “الخُضر”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المعنيين بتربص شهر نوفمبر الجاري.

ونشط بيتكوفيتش، اليوم الخميس، ندوة صحفية، بقاعة المؤتمرات “محمد صلاّح”، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أين كشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص نوفمبر، والتي ضمت 27 لاعبا.

وسيكون اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للخضر، على موعد مع خوض مبارتين وديتين، بمدينة جدة السعوودية، في مواجهة كل من زيمبابوي يوم 13 نوفمبر الجاري، والسعودية يوم 18 من الشهر ذاته، تحضيرا لنهائيات “كان 2026”.

وضمت القائمة هذه القائمة التي كشف عنها مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أسماء كل من: بن بوط، قندوز، زيدان، بلغالي، آيت نوري، دورفال، حجام، بلعيد، بن قارة، بن سبعيني، شرقي، ماندي، توقاي، بن ناصر، تيطراوي، زروقي زرقان، عمورة، عوار، بوداوي، شعيبي، قبال، محرز، مازة، حاج موسى، بقرار، بونجاح.