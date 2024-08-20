بيتكوفيتش يلتقي محرز وعوار في السعودية

التقى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الدوليان الجزائريان رياض محرز و حسام عوار في جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، أين تحدث معهما حول الإستحقاقات القادمة لـ “الخضر”.

و تباحث الناخب الوطني مع ثنائي الخضر عن مستقبل المنتخب الوطني، كما استعلم عن حالتهما الصحية.

و من المنتظر، أن يكون اللقاء بين مدرب “الخضر” و الثنائي محرز وعوار، ناجحا على طول الخط، نتيجته عودة الفنان و نجم الأهلي السعودي إلى الكتيبة الوطنية بعد غياب طويل.

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