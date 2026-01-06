بيتكوفيتش يوضح بخصوص إصابة بن ناصر

تحدث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بخصوص إصابة لاعب خط الوسط، إسماعيل بن ناصر، الذي غادر مواجهة الكونغو مطلع الشوط الثاني.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية: “بن ناصر شعر بشيء ما خلال المباراة، سنُجري له فحوصًا طبية لمعرفة طبيعة الإصابة وحالته بدقة”.

كما أشاد الناخب الوطني بروح المجموعة داخل المنتخب الوطني الجزائري، مؤكدًا أن سر قوة “الخضر” يكمن في جاهزية جميع العناصر وقدرتهم على تقديم الإضافة متى يطلب منهم ذلك.

وصرّح الناخب الوطني: “قيمة فريقنا تأتي من حقيقة أن أيّ لاعب جاهز للدخول واللعب في أي لحظة. أنا سعيد جدًا بما قدمه 17 لاعبًا شاركوا، وهذا يعكس قوة المجموعة والعمل الجماعي”.

وعن فترة الاسترجاع قبل المباراة القادمة، قلّل الناخب الوطني من أهميتها في الوقت الحالي، موضحًا: “مسألة الحصول على ثلاثة أو أربعة أيام راحة ليست مهمة في هذه المرحلة، تركيزنا منصب على التحضير الجيد ذهنيًا وبدنيًا للمباراة القادمة”.