بيتكوفيش: “أشكر عنابة على حسن الضيافة”

وجّه الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، شكره إلى السلطات الولائية لعنابة وأنصار الخضر. على حسن ضيافتهم للمنتخب الوطني.

وصرح الناخب بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية بعد فوز المنتخب الوطني أمام الطوغو بخماسية مقابل هدف: “أشكر عنابة على حسن ضيافتها”.

وأضاف المتحدث: “الأجواء كانت رائعة داخل الملعب، لقد شاهدنا فرجة كبيرة طيلة أطوار اللقاء. وقدم الجمهور دعماً معنوياً كبيراً للاعبين الذي عرفوا كيفية العودة بالفوز بعد الانطلاقة السيئة في بداية المباراة”.